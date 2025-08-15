「ラルフ ローレン（Ralph Lauren）」が、ブランド初のアニメーション短編映画「ポロベア クロニクルズ：ブラックタイ・ミッション（The Polo Bear Chronicles: Operation Black Tie）」を公開した。 【画像をもっと見る】 主人公は、ラルフ・ローレンの誕生日プレゼントとして1990年に誕生したポロベア。ポロベアは、数十年にわたりブランドのクリエイティブなイノベーションの象徴として、子ども用寝具をはじめ、ニットコレ