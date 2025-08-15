¡Ö¥¹¥¿¥Ë¥ó¥°¥ë¥¢¡¼¡ÊSTUNNING LURE¡Ë¡×¤¬¡¢8·î31Æü¤Ë´ú´ÏÅ¹¤Ç¤¢¤ëÀÄ»³Å¹¤òÊÄÅ¹¤¹¤ë¡£ ¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û ¥¹¥¿¥Ë¥ó¥°¥ë¥¢¡¼ÀÄ»³Å¹¤Ï¡¢2008Ç¯¤Ë´ØÀ¾¤«¤éÅìµþ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿ºÝ¤Î1¹æÅ¹¤È¤·¤ÆÆîÀÄ»³5ÃúÌÜ¤Ë½ÐÅ¹¤·¤¿¤¬¡¢2020Ç¯9·î¤Ë°ìÅÙÊÄÅ¹¡£¤½¤Î¸å¡¢2023Ç¯10·î¤ËºÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢9·î1ÆüÉÕ¤Ç¤ËÂÀÍÛÃ«¤Ø¤Î»ö¶È¾ùÅÏ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤´ú´ÏÅ¹¤ÎÊÄÅ¹¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢8·î22Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤Ç¡ÖA STUNNING