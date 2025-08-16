北アルプスで一番美しい火山湖と評される「みくりが池」（富山県立山町、標高約２４００メートル）を泳ぐクマが１４日、撮影された。近辺でのクマの目撃情報は多々あるが、泳いでいる様子が確認されるのは珍しい。同日午後４時頃、近くで働く人が泳ぐクマを発見し撮影。同日午後５時頃、上市署室堂警備派出所に通報するとともに、写真を提供した。県警山岳警備隊はＸ（旧ツイッター）に写真を投稿し、注意を呼びかけている。