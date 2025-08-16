中日・中田翔内野手（36）が15日、名古屋市内で記者会見を開き、今季限りでの現役引退を表明した。悩まされ続けた腰痛などの影響から、約2カ月前に決断。本拠地最終週となる9月17日のDeNA戦から21日の巨人戦までの期間で引退セレモニーを行う見込みだ。日本ハム、巨人を含めたプロ18年で現役歴代2位の通算309本塁打、打点王3度のスラッガーがユニホームを脱ぐ。コワモテでビッグマウス、愛きょうがあり、面倒見の良い人柄から