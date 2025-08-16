◇陸上アスリートナイトゲームズ第１日（１５日、福井県営陸上競技場）男子走り高跳び決勝で瀬古優斗（２７）＝ＦＡＡＳ＝が日本歴代２位タイ、今季世界４位タイとなる２メートル３３の大ジャンプで優勝した。２メートル３０を３回目で跳びきると、９月の東京世界陸上の参加標準記録（２メートル３３）を２本目にノータッチでクリア。一躍注目を集めたメガネ姿のジャンパーが初の世界大会代表入りへ大きく前進した。瀬古が