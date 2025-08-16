【ワシントン＝阿部真司、ロンドン＝工藤武人】米国のトランプ大統領とロシアのプーチン大統領の会談では、ロシアとウクライナの「土地の交換」を巡る議論の行方が焦点の一つとなる。ウクライナが軍事面で重視する東部ドネツク州の防衛都市群も交換対象として取りざたされる。ウクライナはビジネス感覚でのディール（取引）を好むトランプ氏への警戒を緩めていない。トランプ氏は１１日、プーチン氏との首脳会談でロシアが占領