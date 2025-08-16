「広島１−２ヤクルト」（１５日、マツダスタジアム）広島の森翔平投手（２７）が１球に泣いた。７回６安打２失点の力投を見せるも５敗目。同点の七回に相手主砲・村上に痛恨の勝ち越しソロを被弾し、これが決勝点になった。打線も左腕を援護できず、チームは２連敗となり、最下位・ヤクルトに対して５連敗。借金も再び１０に膨らんだ。これが日本屈指のスラッガーの力か…。カープ戦今季初見参となった左打者・村上に左翼席