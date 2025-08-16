◇第107回全国高校野球選手権大会第10日目・2回戦佐賀北1-6明豊（2025年8月15日甲子園）【熱闘博覧会】敗れた佐賀北ナインが「甲子園の土」を集めている。いつの時代も変わらない光景だ。その列に家永そらマネジャー（3年）も加わった。膝が汚れても、髪が地面に着いたって気にしない。聖地の感触を味わい「同志」のために少しだけ、多めに集めた。「みんながここに、夢の舞台に私を連れてきてくれたから、少しでも思い