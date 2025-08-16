◇セ・リーグ広島1-2ヤクルト（2025年8月15日マツダスタジアム）広島・森が1球に泣いた。同点の7回、先頭・村上に勝ち越しを許す一発を被弾。フルカウントから外角低め148キロ直球を左翼へ運ばれ「高さは良かったけど、ちょうど手が伸びるところ。引っ張ったような、あんな本塁打を打たれたのは初めて」と悔しがった。打線も高梨を攻略できず、4回無死一、三塁から小園の遊ゴロ併殺崩れで挙げた1点だけ。小園は、続く末