【記者フリートーク】家族に支えられた18年だった。「嫁の支えは全てだよ。試合が終わって帰る時、温かいご飯が用意されている時点で感謝しないといけない。試合を終えて自宅に帰るまで、嫁は何時になっても食べずに待っていてくれる。子どもたちも待っていてくれる時もあるね」。巨人から移籍する際、家族に負担をかけたくない思いから名古屋へ単身赴任も覚悟したが、夫人が“一家完全移籍”を後押ししてくれた。原動力だった。