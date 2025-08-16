15ÆüÌë¡¢Áö¹ÔÃæ¤ÎÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤«¤éÇò±ì¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢´ôÉì±©Åç±Ø¤Ç±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£¾èµÒ1¿Í¤¬Æ¬ÄË¤òÁÊ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸á¸å10»þ¤¹¤®¡¢¿·ÂçºåÈ¯ÀÅ²¬¹Ô¤­¤Î¡Ö¤³¤À¤Þ764¹æ¡×¤¬ÊÆ¸¶±Ø¤È´ôÉì±©Åç±Ø¤òÁö¹ÔÃæ¡¢±ì¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤ÈJRÅì³¤¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÎ¾¤Ï´ôÉì±©Åç±Ø¤Ç±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¡¢¾èµÒ¤ª¤è¤½250¿Í¤Ï¸åÂ³¤Î¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á1¿Í¤¬Æ¬ÄË¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£