フリーアナウンサーの徳光和夫さんが１６日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。徳光さんはオリオールズの菅野智之投手が１４日（日本時間１５日）に本拠地・マリナーズ戦で５回１／３を投げ、３安打１失点。今季１０勝目を挙げ、メジャー１年目として日本人投手史上１０人目となる２ケタ勝利を達成したことに触れ「菅野投手すばらしいね」と絶賛した。