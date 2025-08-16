◇プロ野球パ・リーグ 楽天3-1日本ハム(15日、楽天モバイルパーク)楽天の黒川史陽選手が“悪球打ち”で放った第3号ホームランに苦笑いを浮かべました。黒川選手は1点ビハインドで迎えた1回裏、1アウト1、2塁の場面で打席に入ると、北山亘基投手が高めのボールゾーンに投じた149キロの直球を強振。打球はライトスタンドに突き刺さる逆転3ランホームランとなり、これが決勝点となって楽天が勝利しました。ヒーローインタビューに呼ば