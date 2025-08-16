2025年10月6日、Waggle Golf Wonderland（ワッグル ゴルフ ワンダーランド）略してWGWの開催が決定 ＆ "イベント参加申し込み”がスタートしました。イベント名に相応しい超充実したコンテンツ！WGWでゴルフ漬けの1日を過ごしましょう。参加申し込みは最下部から。みなさまのご参加、お待ちしております！ ドライビングレンジ、アプローチ練習場などのさまざまなフィールドで、