これぞ頼れる4番の仕事だ。同点の七回2死満塁、ソフトバンクの山川はロッテ2番手の広池が投じた134キロスライダーを逆方向へ運んだ。打球はぐんぐんと伸び、右中間スタンドへ。ダイヤモンドでガッツポーズを見せた大砲は「今日の一打は一番良かった」と喜びをかみしめた。今季2本目となる満塁弾は通算8本目。オリックス時代のイチロー氏らに並んだ。山川は「満塁本塁打ってのは最高の結果になる」と妙味を語る。小久保監督は「