本年度に20歳を迎える大分県九重町の若者を祝う「二十歳のつどい」（旧成人式）が15日、同町後野上の九重文化センターであった。対象者63人のうち、約50人が出席。両親に感謝し、「大人」になる決意を新たにしていた。町内に住んでいる人のほか、町立緑陽中の卒業生が対象。帰省した際に参加しやすいように、お盆のこの時期に開いている。町によると、二十歳を祝う式典を夏に開催するのは県内で同町だけという。つどいでは日