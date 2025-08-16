Àï¸åÆüËÜ¤Ï·ûË¡¤ÎÊ¿ÏÂ¼çµÁ¤Î²¼¡¢Éð´ïÍ¢½Ð¤ò¸¶Â§¤È¤·¤Æ¶Ø¤¸¤Æ¤­¤¿¡£¹ñºÝÊ¶Áè¤Î½õÄ¹¤Ë¼ê¤òÂß¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¤³¤ÎÍýÇ°¤¬Âç¤­¤¯ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£»¦½ýÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤Éð´ï¤ÎÍ¢½Ð¤¬¡¢»õ»ß¤á¤â¤Ê¤¯³ÈÂç¤¹¤ë·üÇ°¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Î¾À¯ÉÜ¤Ïº£·î¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢³¤·³¤Î¿··¿´ÏÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¡¢ÆüËÜ¤¬¶¦Æ±³«È¯¤ÎºÇÍ­ÎÏ¸õÊä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤ËºÇ½ª·ÀÌó¤¹¤ë¡£»°É©½Å¹©¶È¤¬·úÂ¤¤¹¤ë³¤¾å¼«±ÒÂâ