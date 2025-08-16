海上に張られたロープにぶら下がりながら、腕の力だけで渡るユニークな「海上レインジャー大会」が14日、長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦の港であった。島内外から参加した中学生から60代の52人の奮闘ぶりに、観客からは声援や拍手が送られた。地域を盛り上げようと、市商工会青年部芦辺支部が開いた。近くの清石浜で開かれていた大会を2019年に24年ぶりに復活して以来、今回で4回目。参加者たちは、海面から7〜8メートルの高さに