第107回全国高校野球選手権大会第10日の15日、県代表の東海大熊本星翔（熊本市）は岐阜県代表の県岐阜商との2回戦を3−4で惜敗した。初戦は大雨の影響で球場に来られなかった応援団が完全集結。悔しさに涙を流しながら、最後まで攻めの姿勢を貫いた選手たちを拍手でたたえた。甲子園初戦の11日、大雨の影響で応援団が乗るバスは足止めをくらい、試合終了までに球場にたどり着けなかった。バス車内では、試合映像を見ながら吹奏