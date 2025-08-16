初盆を迎えた故人の霊を送り出す長崎の伝統行事「精霊流し」が15日夕、県内各地であった。長崎市中心部は一部道路で車両の通行が規制され、そろいの法被を着た遺族や友人らが爆竹を鳴らしながら、華やかに装飾された精霊船を海に向かって引いて練り歩き、故人をしのんだ。同市金堀町の会社員城戸美由紀さん（63）は、昨年11月にがんで亡くなった母牧野一子さん（享年92）を県内外の親族約30人と見送った。長崎原爆の被爆者であ