戦後80年を迎えた終戦の日の15日、犠牲者を悼み、反戦を誓う「ナガサキ不戦の集い」が、人類不戦の碑（長崎市平野町）の前で開かれた。長崎原爆被災者協議会の田中重光会長（84）は「日本が80年続けてきた不戦、平和をどう守っていくのか、改めて考える分岐点にいる」と呼びかけた。集会は40年以上前から開かれており、終戦の日と太平洋戦争の発端となる真珠湾攻撃があった12月8日の年2回開かれている。この日は戦争や被爆体