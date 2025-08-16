終戦80年を迎えた15日、出撃前の特攻隊員が奏でたというフッペル社製のグランドピアノを使った演奏会「第19回ピアノ『フッペル』と共に」が佐賀県鳥栖市本鳥栖町のサンメッセ鳥栖で開かれた。奏者たちは戦争犠牲者を悼み、平和への祈りを込めた音色を響かせた。市と市文化事業協会の主催で、終戦の日に毎年開催している。この日は黙とうをささげた後、同市出身で広島大3年の片渕ゆきはさん（20）が、隊員が弾いたとされるベー