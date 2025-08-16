第107回全国高校野球選手権大会第10日の15日、県代表の佐賀北（佐賀市）は大分県代表の明豊との2回戦を1−6で敗れた。佐賀北は相手と同じ11安打を放ち、何度もチャンスメークした。点差ほどの実力差のなかった九州対決。最後まで粘り強く戦った選手たちに「ありがとう」「よくやった」とスタンドから惜しみない拍手が送られた。試合前から好勝負を期待するスタンド。佐賀北の応援の音頭を取る野球部員、宮崎宗一郎さん（2年）