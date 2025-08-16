パ首位・ソフトバンクは１５日のロッテ戦（みずほペイペイ）に６―１で快勝した。２位・日本ハムが敗れたため、ゲーム差は再び「４」に拡大。貯金を今季最多タイの「２８」とし、本拠地での連勝を福岡移転後最長となる「１３」に伸ばした。ヒーローは正真正銘、４番だった。１―１で迎えた７回二死満塁。山川穂高内野手（３３）が相手２番手・広池の初球スライダーを右中間席にたたき込んだ。文字通り試合を決める一発。「今年