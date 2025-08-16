西武・今井達也投手（２７）が１５日のオリックス戦（京セラドーム大阪）で先発マウンドに立ったものの、８回６安打１失点の完投負け。チームは０―１で敗れ、自身も今季５敗目を喫した。初回二死二塁から杉本の左前適時打で先制点を献上。しかしながら相手に与えた得点は、このわずか１失点のみだった。味方打線が相手先発・九里を打ちあぐね、３回まで３イニング連続で併殺打を記録するなど計４投手に散発４安打と援護点を奪