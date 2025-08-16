終戦から８０年となった１５日、石破茂首相は靖国神社への参拝や８０年談話の発表を見送ったが、式辞で「反省」の文字を復活させたことが波紋を呼んでいる。靖国神社には朝から小泉進次郎農水相や小林鷹之元経済安保相、高市早苗前経済安保相のほか、超党派の議員連盟「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」の５２人が参拝した。靖国参拝を巡っては、私人か公人かの議論になる中、参政党の神谷宗幣代表は「私人ですか？