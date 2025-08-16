中日・中田翔内野手（３６）が１５日に今季限りでの現役引退を表明し、古巣の日本ハムナインが?大将?の幕引きを惜しんだ。２０１８年のプロ入り以来、一塁のポジションを争った清宮幸太郎内野手（２６）は「ショックという言い方が正しいのか分からないですけど、『もうそんな時なのか』っていうか…。寂しいです」と神妙な面持ちを見せ「僕が（プロに）入った時には、もうバリバリのチームの主力で顔でもあったので」。ライバ