「おぼっちゃまくん」などの作者で漫画家の小林よしのり氏（71）が、15日までに自身のブログを更新。13日の更新で「脳検査で脳内に血栓があちこちあるということで入院」と公表し、脳のリハビリを行ったことをつづった。小林氏は「脳のリハビリが始まったが、野菜の名前を7つしか言えなかった。普段から料理をしないからだと言い訳してほしい」と書き出し「自宅の住所も言えなかった。普段から覚えようとしてないからだと言い訳し