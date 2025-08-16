◆プロ・アマ交流戦日本ハム５―５北海道社会人・大学選抜（１５日、エスコン）日本ハム―北海道社会人・大学選抜（北海道選抜）のプロ・アマ交流戦が１５日、エスコンフィールド北海道で行われた。今秋のドラフト候補で、最速１５９キロ右腕の工藤泰己（北海学園大４年）は、７回に６番手で登板。１回を１安打３四死球で１点を失った。試合は５―５で引き分けた。北海道選抜の工藤は、ほろ苦いエスコンデビューとなった。１