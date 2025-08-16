日本ハムの加藤貴之投手（３３）が１５日、先発する１６日の楽天戦（楽天モバイル）へ向け同所で最終調整。キャッチボールなどで汗を流した。１日のオリックス戦（京セラＤ）では逆転サヨナラ３ランを浴び、前回９日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）は４回途中４失点ＫＯ。悔しい登板が続くが、気持ちを切り替え先発の仕事を果たす。思うようにいかない歯がゆさを、加藤貴はしっかりと受け止めている。前々回１日のオリック