本日8月16日（土）よる9時に第6話を放送 櫻井翔主演、日本テレビ系土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）「放送局占拠」。武装集団“妖”のリーダー“般若”の正体が、武蔵（櫻井翔）の義弟で刑事の伊吹（加藤清史郎）だったことで動揺を隠せない捜査指揮本部メンバーと裕子（比嘉愛未）。自らの正体を明かした伊吹は武蔵に向けて「2時間以内に、あなたの闇を突き止め、私が般若になった理由を明らかにしてください」と告げる。