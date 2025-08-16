ＩＦＨＡ（国際競馬統括機関連盟）が１５日、今年の１月１日〜８月１０日に行われた世界の主要レースを対象としたワールドベストレースホースランキングを発表した。ランキング上位に前回からの変動はなし。１位にはサウジＣ覇者フォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作）、愛２０００ギニー＆セントジェームズパレスＳを制したフィールドオブゴールド（牡３歳・英国）、プリンスオブウェールズＳ勝ち馬オンブズマン（牡４歳・