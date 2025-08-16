中国メディアの環球時報は14日、韓国の石油化学産業が近年で最も厳しい生存危機に直面していると報じた。記事が韓国・朝鮮日報の報道として伝えたところによると、原料大手の麗川NCCは3月に大株主のハンファグループとDLグループから2000億ウォン（約210億円）の資金注入を受けたが、半年足らずで3000億ウォン（約320億円）の追加支援を求めた。短期的な資金圧力は若干和らいだものの、業界には「こうした『底なし』の資金注入を長