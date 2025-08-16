秋から本番を迎える私立小学校受験。まだ低年齢でも、「お受験」を視野に入れている家庭も少なくない。どんな子が向いているのか。また、どのような心構えで準備すればよいのか。幼児から高校生まで教える人気学習塾「VAMOS」の富永雄輔代表が解説する連載第19回。（進学塾VAMOS代表富永雄輔、構成／ライター奥田由意）小学校受験に合格するためのテクニックはあるのか前回、私立小学校受験者が増え、「お受験」への関心が高