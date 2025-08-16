日本テレビ系で8月16日に放送される櫻井翔主演の土曜ドラマ『放送局占拠』の第6話にて、伊吹が般若となった理由が明らかになる。 参考：『占拠』シリーズはなぜ大ヒットした？『潜入兄妹』Pが語る、話題を生むドラマの“仕掛け” 櫻井が刑事・武蔵三郎を演じる『占拠』シリーズは、2023年の『大病院占拠』（日本テレビ系）、2024年の『新空港占拠』（日本テレビ系）と続編が制作され、今作が3作目となる。『大