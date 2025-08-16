【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻井翔主演の日本テレビ系土曜ドラマ『放送局占拠』の第6話が、8月16日21時から放送される。 ■「2時間以内に、あなた（武蔵）の闇を突き止め、私が般若になった理由を明らかにしてください」 般若の正体が、武蔵（櫻井翔）の義弟で刑事の伊吹（加藤清史郎）だったことで動揺を隠せない捜査指揮本部メンバーと裕子（比嘉愛未）。自らの正体を明かした伊吹は、武蔵に向けて「2時間