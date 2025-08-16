日本サッカー協会（JFA）は15日、東京都文京区のJFAサッカー文化創造拠点blue―ing！で一般向けイベント「JFAフットボール大学夏季講座2025」を開催し、日本代表でアナリストを務める中下征樹テクニカルスタッフ（39）が登壇した。同イベントは日本サッカーの最前線で活動する関係者が講師となり、現場の生の情報や知見、技術を分かりやすくレクチャーする講座。年齢や性別、所属はもちろん、JFA公認ライセンスや選手登録の