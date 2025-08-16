¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢½÷À­¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØGINZA¡Ù9·î¹æ¡Ê8·î8ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ò¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ê30¡Ë¤¬¾þ¤Ã¤¿¤³¤È¡½¡½¡£¡Ö¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê²á¤®¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥á¥¤¥¯¤¬¡È¤¤¤Ä¤â¤Î¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÊÌ¿Íµé¡É¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤âÁêÅö¤Ê¾×·â¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Á¥é¸«¤¨¤·¤¿¡È¥¿¥È¥¥¡¼¡É¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Îº¸ÏÓ¤Ë¡¢¿Í¤Î