NGT48結成10周年記念「1期生お披露目10周年特別公演」が21日、NGT48劇場（新潟市）で現メンバー34人が出演して行われる。主役の1期生、清司麗菜（24）と西潟茉莉奈（29）が、自身の10年を振り返った。【取材・構成斎藤慎一郎】◇◇◇−10周年で感じることは清司14歳の時に1人で新潟にやってきて、高校卒業、成人式。人生の節目をNGTで過ごせていることが宝物です。NGTと一緒に大人になった感じです。西潟