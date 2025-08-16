2025年4月17日に発売された6代目「フォレスター」のデザインを考察（筆者撮影）【写真】もう街で見かけた？ モデルチェンジで激変した新型「フォレスター」2023年にアメリカで世界初公開され、今年日本でも発売された、通算6代目となるスバル「フォレスター」を見て、このブランドのSUVデザインが次のフェーズに入ったと感じた。プラットフォームは先代フォレスターと共通であり、ボディサイズは全長4655mm×全幅1830mm×全高1730m