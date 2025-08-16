女優武田久美子（57）が15日までに自身のインスタグラムを更新。12日に誕生日を迎えたことを報告した。武田は「誕生日を迎えました娘がお祝いしてくれて今年も素敵な誕生日でしたいつまでもこんな風に居たいです」とコメントし、愛娘との食事の様子を公開した。武田はミニ丈の黒いキャミワンピを着用し、愛娘との楽しげな様子をうかがわせている。この投稿にフォロワーからは「変わらぬ麗しい姿、素敵です」「久美子さんは、あ