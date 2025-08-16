◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１０日▽２回戦西日本短大付２―１聖隷クリストファー（１５日・甲子園）１６強が出そろった。西日本短大付（福岡）が聖隷クリストファー（静岡）に競り勝ち、昨夏から３季連続１６強入り。作家・村上春樹さん（７６）の著作を愛する４番の佐藤仁一塁手（３年）が同点の８回無死一塁、プロ注目の２年生左腕・高部陸から決勝の左越え二塁打を放った。「絶対自分が決めてやる」。そう心