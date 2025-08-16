◆女子プロゴルフツアーＮＥＣ軽井沢７２第１日（１５日、長野・軽井沢７２Ｇ北Ｃ＝６６２５ヤード、パー７２）ツアー３勝のささきしょうこ（２９）＝日本触媒＝が７バーディー、１ボギーの６アンダー６６をマークし、今季初の首位に立った。苦戦が続くシーズンだが、オフに飼い始めたフクロモモンガを今大会に連れてきた。癒やしを得て、２０１８年の樋口久子三菱電機レディス以来となる７年ぶり優勝へ好スタートを切った。