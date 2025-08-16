（写真：AP／アフロ）"投資の神様”ウォーレン・バフェットのCEO退任を2025年末に控えるバークシャー・ハザウェイの第2四半期決算（2025年4月〜6月期）が発表された。昨年、バークシャーはアップルなどの株式保有を大幅に減らし、現金及び現金同等物（短期国債等）の比率を運用資産の約5割にまで引き上げた。はたして、バフェットは株式投資に対して慎重姿勢に転じたのか？株式市場が高値圏で推移する中、注目度が高まった。その