Instagramアカウント「ぼくサムだよ」に、パパさんが毛布の中に隠していたぬいぐるみでイタズラを仕掛けた結果、見事なリアクションを見せてくれたサムくんの姿をおさめたリールが投稿されました。 84万再生を突破したこのリールには、「可愛すぎる！何度見ちゃう♡」といった声があがりました。 【動画：毛布の中にぬいぐるみを隠したパパ→猫に『イタズラ』を仕掛けた結果…】 お兄ちゃんになったサムくん&#