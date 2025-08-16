Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は１６日、ホームで秋田と対戦する。１１日に解任された岩政大樹前監督（４３）の後を受けた柴田慎吾監督（４０）が、初めて指揮を執る一戦。就任から練習指導できたのは４日だけだが、可能な限りイズムは注入してきた。クラブ史上４人目となる新監督の初陣白星へ、選手を信じ、全力でタクトを振る。出場停止２試合からの復帰戦となるＤＦ大崎玲央（３４）は、チームが変革する姿をピッチで見せて、勝