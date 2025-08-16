足の傷を舐めたり掻いたりしないよう、首に巨大なエリザベスカラーをつけることになってしまった猫さんが、飼い主さんにまさかの方法でアピールする様子がX上に投稿されました。ポストは2,500万回以上閲覧されるなど大きな話題を呼び、「めっちゃ不服そう」「首だけ浮かんでるチェシャ猫かな？」といった声があがっています。 【写真：獣医の手によって巨大なエリザベスカラーをつけられて…】 足の傷を舐めて