巨人の丸佳浩選手が、元チームメイトで同学年でもある中田翔選手の現役引退についてコメントをしました。15日の試合前の練習で取材に応じた丸選手は、中田選手の引退を耳にした率直な気持ちを聞かれ「本人も悩んだと思いますし、記事も少し見ましたけど自分のふがいなさというか、そういうのも責任感すごい感じるタイプなんでね。そういうところも決断する一つの決め手になったのかなと思いますね。直接話していないので分からない