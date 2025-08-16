マチャドの状態が上がれば、さらにチームは上昇気流に乗りそうだ(C)Getty Images現地時間8月14日、米スポーツ専門局『ESPN』のポッドキャスト番組「Baseball Tonight」に出演したホストのバスター・オルニー記者、アナリストのティム・カークジャン氏は、ナ・リーグ西地区で優勝争いを繰り広げる1位パドレス、2位ドジャースのライバル関係に注目。その中で両記者は、地区優勝チームにパドレスを予想した。【動画】トラウトを翻弄