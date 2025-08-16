会話の内容が注目を集めているコンフォートとロバーツ監督(C)Getty Imagesドジャース・ベンチでの一コマが、ファンの間でちょっとした話題になっている。注目されたのは、マイケル・コンフォートとデーブ・ロバーツ監督が並んで会話する姿だ。【動画】ロバーツ監督が苦言を呈した大谷翔平の三盗失敗シーン現地時間8月13日、敵地でのエンゼルス戦は5-6で逆転負け。その試合の初回、現地放送局のカメラは、一塁ベンチで言葉を交